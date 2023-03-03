Aydın’da Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarını sürdüren yunus ekipleri 19 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri son dönemde yaptıkları çalışmalar ile huzur ve güvenin adresi oldu. Yunus ekipleri son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda, aralarında bilişim sistemleriyle dolandırıcılık suçundan 20 yıl 2 ay ve hırsızlık suçundan 18 yıl 6 ay ve hapis cezası olan şahısların da olduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 19 aranan şahıs yakalandı. Toplam 5 şahıstan değişik miktarlarda narkotik maddeler ele geçirilirken, 2 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek yakalandı. Yapılan çalışmalarda ayrıca 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.