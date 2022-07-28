Yüksekten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Didim ilçesinde oturduğu apartmanın 3’üncü katının balkonundan düşen 77 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Yeni Mahalle 825 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 ay önce eşini kaybettikten sonra, oğlu ve geliniyle birlikte yaşamaya başlayan Fahrettin Yokuş oturduğu evin balkonuna çıktı. Kanser hastası olduğu öğrenilen yaşlı adam henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Yokuş, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yokuş’un ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.