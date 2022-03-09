Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında yaşanacak olan düşüşle birlikte yüksek kesimlerde ve doğu ilçelerinde kar yağışı bekleniyor.

Sağanak yağışlı havanın ardından, ülkenin büyük bölümünde etkili olacak soğuk hava dalgasının Aydın’da da kendisini hissettirmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında yaşanacak olan düşüşle beraber, Aydın’ın doğu ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Perşembe ve Cuma günü etkili olması beklenen soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların gündüz 6-7 , gece saatlerinde ise eksili derecelere düşeceği tahmin ediliyor.