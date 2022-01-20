Yörük Ali Efe Müzesi restorasyon çalışmaları başladı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan milli mücadele kahramanı Yörük Ali Efe’nin müzesinde restorasyon çalışmaları başladı.

Milli mücadele kahramanı Yörük Ali Efe’nin İzmir’den dönüşünden ölümüne kadar yaşadığı Yenipazar ilçe merkezindeki evi 1980’li yıllarda çıkan yangında tamamen yandı. 1995 yılında Aydın Valiliği tarafından Kültür Bakanlığı’na yapılan öneri kabul görerek, Yörük Ali Efe’nin mirasçıları evin müze yapılması koşulu ile evi Kültür Bakanlığına bağışlamışlandı. Tahsis işlemleri 1999 yılında tamamlandı. Evin aslına uygun restorasyonu ve bahçe tanzim çalışmaları sonucu teşhire hazır hale getirildi. Bunun üzerine teşhir çalışmalarına başlandı. Yörük Ali Efe’nin kullandığı şahsi eşyaları varisleri tarafından müzeye bağışlandı. Aydın Müzesi Etnografya seksiyonundan devredilen eserlerin yanı sıra, Aydın Müzesi Kıymet Takdir Komisyonu’nca piyasadan alınan ve vatandaşların bağışladığı malzemelerle yapılan teşhir çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Yörük Ali Efe’nin Muslukuyu Mezarlığı’ndaki mezarı Bakanlar Kurulu’nun 29 Ağustos 2000 tarih ve 2000/1252 sayılı kararı ile müze bahçesindeki yerine taşındı. Yörük Ali Evi Müzesi Aydın Müzesi Müdürlüğü bağlı bir birim olarak, 8 Haziran 2001 tarihinde Kültür Bakanı M. İstemihan Talay tarafından ziyarete açıldı.

O günden bu yana ziyaretçilerini ağırlayan Yörük Ail Efe Müzesi’nde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, müzeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. İl Müdürü Tuncer, "Yörük Ali Efe Müzesi’nin restorasyonuna başladık. Aynı zamanda milli mücadele kahramanımızın evi olan ve her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği müzemizin tüm noktalarında aslına uygun bir yenileme gerçekleştiriyoruz. Kahramanımızın anısını layıkıyla yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.