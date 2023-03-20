Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı çocuk yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Ata Mahallesi Tepecik Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan F.D. idaresindeki 09 AHJ 011 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Y.T.’ye (16) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan çocuk yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.