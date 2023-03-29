Yoldan çıkan lüks araç inşaat alanına devrildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç inşaat alanına devrilirken, kazada araç sürücüsü F.B. yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B. idaresindeki 09 JR 754 plakalı lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak dört metre yükseklikten inşaat alanına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü F.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.