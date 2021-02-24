Yoğun duman mahalleliyi panikletti

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katından çıkan yoğun duman vatandaşları panikletti.

Olay, Güzelhisar Mahallesi 41 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bildiye göre, apartmanın bodrum katından çıkan yoğun duman havalandırma penceresinden sokağa taştı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri, dumanların kazan dairesinden çıktığını belirleyerek dumanı tahliye etti. Kısa süreli panik oluşturan olayın aynı yerde daha öncede yaşandığı öğrenilirken vatandaşlar olası bir yangına karşı tedirgin olduklarını belirtti.