Yılın ilk koordinasyon kurulu toplandı

Aydın’da yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kurula başkanlık eden Vali Hüseyin Aksoy, 2022 yılında en çok yatırım yapılan sektörün sağlık hizmetleri olduğunu belirtti.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2023 yılı 1. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleşti. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu’nda düzenlenen yılın ilk toplantısında, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi. Aydın genelinde 2022 yılında uygulanan 419 projeden 128’inin tamamlandığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, geriye kalan 291 projeden 131’inin devam ettiğini, 37’sinin ihale aşamasında olduğunu, 5’inin tasfiye edildiğini ve 118’inin de çeşitli nedenlerden dolayı başlamadığını belitti.

Proje bedeli 17 milyar 28 milyon 14 bin TL olan yatırımların önceki yıllar harcaması 2 milyar 783 milyon 885 bin TL, 2022 yılı ödeneği 4 milyar 404 milyon 975 bin TL olurken, 2022 yılı harcaması ise 3 milyar 292 milyon 945 bin TL olarak gerçekleşti. Yatırımlarda dönem itibariyle ile yaklaşık yüzde 36’lık nakdi gerçekleşme sağlandı.

Yatırımcı kuruluşlarca 2022 yılında yapılan harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise 1 milyar 463 milyon 591 bin TL ile sağlık birinci sırada, 1 milyar 73 milyon 940 bin TL ile diğer kamu hizmetleri ikinci sırada, 582 milyon 209 bin 990 TL ile tarım üçüncü sırada yer aldı.

Kurumlar bazında bakıldığında ise, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 1 milyar 463 milyon 591 TL harcamayla ile birinci sırada, DSİ 780 milyon 142 bin TL harcamayla ikinci, TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü 496 milyon 845 bin TL harcamayla üçüncü sırada yer aldı.

“Çözüm odaklı olacağız”

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Hüseyin Aksoy, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek “Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde İlimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.