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Yıldızspor, Alaçatı’dan bir puanla döndü
Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup 17. haftasında, sahasında Aydın Yıldızspor ile karşılaşan Alaçatıspor, golsüz berabere kaldı.
AYDIN 04.04.2022, 09:29
Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup 17. haftasında, sahasında Aydın Yıldızspor ile karşılaşan Alaçatıspor, golsüz berabere kaldı.
Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin 17. haftasında Aydın Yıldızspor’u ağırladı. Maçın iki yarısında da gol pozisyonları bulan Alaçatıspor, bulduğu fırsatları gole çeviremedi. Rakip takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.