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Yıkmak istedikleri duvarın altında kalan iki kişi yaralandı
Aydın’ın İncirliova ilçesinde eski bir binanın duvarını yıkmak isteyen iki kişi, duvarın üzerlerine yıkılması sonucu yaralandı.
AYDIN 15.07.2022, 10:58
Aydın’ın İncirliova ilçesinde eski bir binanın duvarını yıkmak isteyen iki kişi, duvarın üzerlerine yıkılması sonucu yaralandı.
Olay Erbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi mahallede eski bir binanın duvarını yıkmak istedi. Yıkım esnasında duvar Ali Y. ve Hilmi Y.’nin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaralıları yıkılan duvarın altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.