Yeniyıl öncesi kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı

Aydın’ın Çine ve Didim ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yeniyıl öncesi düzenlenen kaçak alkol operasyonunda kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarının yılbaşı öncesi kaçak alkole yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre Çine ve Didim İlçesinde belirlenen şahısların işyeri ve ikametlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 262 litre kaçak alkol, 4 şişe 18 ml’lik anason yağı, 10 litre etil alkol, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 46 adet doluma hazır farklı ebatlarda boş içki şişeleri ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 4 şüpheli şahıs da jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.