Yenipazarlı muhtarlar yeni yapılan hastaneyi beğendi

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları yeni hizmete açılan Yenipazar Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Yenipazar’da görev yapan mahalle muhtarları, geçtiğimiz haftalarda vatandaşın hizmetine açılan Yenipazar Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastane Başhekimi Metin Şahin ile görüşen muhtarlar hastanenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek Başhekim Şahin’e görevinde başarılar diledi. Hastane personeli ile de sohbet eden muhtarlar, Korona virüs salgını dolayısıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm sağlıkçılara teşekkür etti.