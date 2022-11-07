Yenipazar MYO’da muhasebe ve istihdam olanakları konuşuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksek Okulu’nda Türkiye’de Muhasebe Mesleği ve İstihdam Olanakları konulu seminer düzenlendi.

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Engin Ünsal, mali müşavirlik mesleğinin bir kariyer mesleği olduğunu ve bu işe gönül veren gençlerin kariyer hedeflerini şimdiden belirlemeleri ve hedefe ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğine değinirken mesleki alanda sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini öğrencilere etkili sunum teknikleriyle aktardı.

Mali Müşavirler Temel Eğitim Staj Merkezi (TESMER) Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Kılıç, mesleğin avantajlarından söz ederken öğrencilere, SMMM belgesi ile kendi ofislerini açabilecekleri gibi şirketlerde de çalışabileceklerini belirtti. Okulda aldıkları derslerin hem mali müşavirlik sınavı hem de iş yaşamında ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

TESMER Yönetim Kurulu Üyesi Adem Çataloğlu yaptığı konuşmada, serbest muhasebeci mali müşavirlik için başlangıç sınavı, sınav sistemi ve staj konularında öğrencilere bilgiler verip donanımlı olmanın önemine dikkat çekti.

Seminer, öğrenciler ile gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile birlikte tamamlanırken seminere, konuşmacı olarak Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Engin Ünsal, TESMER Yönetim Kurulu Üyeleri Aynur Kılıç ve aynı zamanda Yenipazar Meslek Yüksekokulu önceki müdürlerinden Adem Çataloğlu katılım sağladı.