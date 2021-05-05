Yenipazar MYO’da AFAD Farkındalık Eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen AFAD Farkındalık Eğitimi, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Eğitime, Yenipazar MYO öğrencileri ile akademik ve idari personel katıldı. Doğal ve çevresel riskler hakkında bilgi verilen eğitim, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden Uzman İsmail Ünal’ın sunumu ile gerçekleşti. Deprem, yangın, tusunami gibi risklere karşı alınabilecek önlemleri katılımcılarla paylaşan Uzman İsmail Ünal’ın arama kurtarma konusunda bilgi vermesiyle eğitim sona erdi.