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Yenipazar MYO Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi, gerçekleşti.
AYDIN 08.10.2021, 09:28
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi, gerçekleşti.
Toplantıya, Yenipazar MYO akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Dr. Elif Meryem Yurdakul, birimler, devam devamsızlık, ders geçme ve mezun olma konularında öğrencilere bilgi verdi.
Toplantı, öğretim elemanlarının kendilerini tanıtmalarının ardından sona erdi.