Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi çerçevesinde eğitimler aralıksız devam ederken yeni yılın ilk kulaçları Nazilli’de atıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Aydın’da da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlığın 10 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aşan Aydın’da, proje çerçevesinde de Efeler ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 2023 yılı eğitimlerine başladı.

İl genelindeki eğitimler 2023 yılı içerisinde de eğitimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken yılın ilk kulacı Nazilli’de atıldı. Bakanlığın 30 bin kişiye yüzme öğretme hedefi doğrultusunda Efeler, Çine, Didim portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 18 antrenör eşliğinde çalışmalar sürüyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yeni yılın ilk gününde bakanlığımızın Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde ilk kulaçlar Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda atıldı" ifadelerine yer verildi.