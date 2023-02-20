Yeni parklar Kuşadası’na nefes oluyor

Kuşadası Belediyesi, kente yeni yeşil alan ve parklar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Değirmendere Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı’nın yapımı tamamlanırken Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yer alan Altın Güvercin Parkı ile Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Nazar Boncuğu Parkı’nın yapım çalışmaları devam ediyor.

‘Daha yeşil bir çevre’ hedefiyle kente 2022 yılında 18 milyon 415 bin TL’lik yatırımla 85 bin 475 metrekare yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi, park yapım çalışmalarına yeni yılda da devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde sürdürdüğü eş zamanlı çalışmalarla Kuşadası’ndaki park ve yeşil alanların sayısını her geçen gün artırıyor. Yeni parklarla Kuşadası, daha modern ve estetik bir görünüme kavuşurken çocuklar da aileleriyle birlikte sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Değirmendere Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı’nın yapımını tamamladı. Yetişkin ve çocuklara yönelik olarak tasarlanan parkın bitirilmesiyle Kuşadası yaklaşık 4 bin 200 metrekare daha yeni yeşil alan kazandı. İçerisinde basketbol sahası, spor aletleri ve yürüyüş yolları da bulunan park, Kuşadalılara açık havada eğlenceli vakit geçirme ve spor yapma olanağı sunuyor.

Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Altın Güvercin Müzik Parkı ile Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Nazar Boncuğu Parkı’nda da çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Altı ülkeden 11 heykeltıraşın katılımıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu’nun ardından ortaya çıkan müzik temalı heykellerin sergileneceği Altın Güvercin Müzik Parkı’nda ekipler tarafından yürüyüş yolları yapılıyor. Zeytin ağaçları da dikilen parktaki çalışmalar kısa süre sonra tamamlanacak. Nazar Boncuğu Parkı’nda ise zeminde hafriyat ve tesviye işlemleri gerçekleştiriliyor. 500 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlanan park, 110 metrekare de çocuk oyun alanına sahip olacak.