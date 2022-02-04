Yeni Belediye Binasında ilk Meclis toplantısı yapıldı

Koçarlı Belediyesi Şubat Ayı Meclis toplantısı, yeni belediye binası içerisinde yer alan belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Koçarlı Belediyesi meclis salonu, bugün ilk defa kullanılarak Şubat ayı meclis toplantısına ev sahipliği yaptı.

Şubat ayının ilk olağan meclis toplantısı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce yeni belediye hizmet binasındaki yeni meclis salonunda ilk toplantıyı yaptıklarını ifade eden Başkan Kaplan “Yeni Belediye hizmet binamız ile birlikte Koçarlı’nın günden güne büyüyerek marka ilçe olma yolunda bir adım daha atmış bulunuyoruz. Yeni hizmet binamızda ilçemize daha güzel hizmetler yapmak için çalışacağız. Meclis salonumuzda ise Koçarlımız için hayırlı kararlara imza atacağımıza yürekten inanıyorum ve alacağımız tüm kararların ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum’’ dedi.

Konuşma sonrası Şubat ayı olağan meclis toplantısı gündem maddelerine geçildi. Meclis toplantısının ardından ise Başkan Nedim Kaplan ve meclis üyeleri günün anısına toplu fotoğraf çekimi yaptırdı.