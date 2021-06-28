Yeni Anayasa ADÜ’de konuşuldu

Ülke gündeminde yer alan yeni anayasa düzenlemesi gerçekleştirilen panelle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) konuşuldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) "Yeni Anayasa Üzerine Düşünceler" paneli gerçekleştirildi. Doç. Dr. Şeref İba moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Doç. Dr. Yasin Söyler ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Korhan Mastı konuşmacı olarak katıldı. Yeni anayasa talebi ve kurucu iktidar tartışmaları, yeni anayasa yapımında norm koyma yetkisinin paylaşımı, anayasa yargısı ve yargı hakkında düşünceler konularında gerçekleştirilen panelde yeni anayasanın neden gerektiği konusunda açıklamalar yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren ADÜ Rektörü Dr. Osman Selçuk Aldemir, çağı yakalamak adına anayasal düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yaparak "İçinden geçtiğimiz bu süreçte, ülkemiz açısından fevkalade önemli olan yeni anayasa konusunda bir panel düzenliyoruz. Dünyamız son yıllarda çok hızlı bir değişim sürecine girmiş ve insanlık bu değişim sürecinde yeni oluşumlara, yeni yaşam biçimlerine evrilmiştir. Bu baş döndürücü değişimler insanların sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamlarını derinden etkilemiştir. İçinde yaşadığımız 21. yüzyılın ilk çeyreğinde iletişim araçları ve ağlarındaki gelişme dünyamızı global bir köy haline getirmiştir. Bugün toplumumuz değişimler ve dönüşümler yaşamaktadır. 1923’te kurulan genç Cumhuriyetimizin üzerinden 97 yıl geçmesine rağmen yapılan bir çok düzenlemenin çağın getirdiği köklü değişime uyum sağlayamadığı için değişen toplum ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Medeni dünyanın bir parçası olan Türk devleti ve milletini askeri vesayet sisteminin hazırladığı hukuk normlarının en üstünde olan anayasaya mahkum etmek haksızlıktır, talihsizliktir. Bu şuur içinde adaleti temel ilke kabul eden, vatandaşın hak ve özgürlüklerini esas alan evrensel hukuk normlarından oluşan, tabulardan arındırılmış, vatandaşlarını adaletle saran bir anayasa elzemdir. Çağı yakalamak ve çağlar üzerinden sıçrama yaparak Yeni Türkiye’yi inşa etmek, milletimizin ve devletimizin ihtiyacı olan reformları yapmak medeni dünyada varlığımızı korumak adına bir mecburiyet, gelecek nesillere gönül borcumuzdur" dedi.