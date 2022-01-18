Yemyeşil bir Kuşadası için çalışmalar sürüyor

Kuşadası Belediyesi kentteki yeşil alan miktarını artırmak amacıyla park yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yenilemek için harekete geçtiği Türkmen Mahallesi’ndeki Behice Boran Parkı’nın yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi. Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde yapımına başlanan Kuşadası Gençlik Spor’un ismini taşıyacak parktaki çalışmalar ise aralıksız sürüyor.

Son 2,5 yıl içerisinde 43 park alanının yapımını tamamlayan, 34 yeşil alanı ise bütünüyle yenileyen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Türkmen Mahallesi’nde bulunan Behice Boran Parkı’nda başlattıkları bakım ve yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar parkın duvarları ve yürüyüş yolları tümüyle yenilendi. Peyzaj için ön çalışmaların devam ettiği parka çocuklara daha güvenli bir oyun alanı oluşturmak için de zemini kauçuk kaplı yeni bir oyun grubu yerleştirilecek. Mahalle sakinlerinin açık havada egzersiz yapabilmelerine imkân sağlayacak çeşitli spor aletlerinin de yer alacağı Behice Boran Parkı’nın otomatik sulama sistemi, aydınlatmaları ve oturma grupları da yenilenecek. Çalışmalar tamamlandığında Kuşadası, içerisinde 190 metrekarelik piknik alanı ve 1448 metrekarelik yeşil alan barındıran toplam 3424 metrekarelik bir parka kavuşacak.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerindeki 1700 metrekarelik bir alan üzerine yapılan "futbol" temalı Kuşadası Gençlik Spor Parkı’nın çalışmalarını sürdürüyor. Taş duvar örme ve hafriyat çalışmaları tamamlanan parkta toprak serimine devam ediliyor. Özer Türk Stadının karşısında yer alan park, futbol sahası görünümünde olacak. Kuşadası Gençlik Spor’un eski oyuncuları ile yöneticilerinin isimlerinin yazılacağı kaide üzerine oturtulmuş bir futbol anıtının da yer alacağı parkın içerisindeki oturma alanları tribün şeklinde inşa edilecek. Parka ayrıca ağaç altı gabiyon oturma alanları yapılacak.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Behice Boran Parkı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Kent merkezindeki Behice Boran Parkı’nın yenilenmiş haliyle çok beğenileceğini belirten Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “1992 yılında Kuşadası’nın eski belediye başkanı Lütfi Suyolcu döneminde yapılan Behice Boran Parkı’nda başlattığımız yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz bir yandan peyzaj öncesi zemin iyileştirme işlerini yaparken bir yandan da duvar ve yürüyüş yollarının eksiklerini gideriyor. Paktaki yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerindeki futbol temalı Kuşadası Gençlik Spor Parkı’nın da yapımına da aralıksız devam ediyoruz” dedi.