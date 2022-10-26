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Yedi yıl hapis cezası ile aranıyordu, jandarma yakaladı
Aydın’ın İncirliova ilçesinde 7 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
AYDIN 26.10.2022, 09:48
Aydın’ın İncirliova ilçesinde 7 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbeyli Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde “ Uyuşturucu madde ticareti yapma “ suçundan ” aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.