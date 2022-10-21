Yedi klima çaldılar, serbest bırakıldılar

Aydın’ın Didim ilçesinde iki ayrı yerde 7 adet klima çalan iki hırsız sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Didim Fevzi Paşa mahallesinde meydana gelen iki ayrı olayda bir villa’dan 4 adet klima, bir evden de 3 adet klima çalındı. Olayın Emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından Emniyet güçleri yaptıkları incelemede olayın şüphelilerini parmak izlerinden tespit etti. Olayla ilgili göz altına alınan K.B ve A.T suçlarını kabul ederken emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki hırsız adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.