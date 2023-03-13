Yazarlar Efeler’de Buluşuyor etkinliğinin yeni konuğu Kulin olacak

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen Yazarlar Buluşuyor etkinliğinin konuğu yazar Ayşe Kulin vatandaşlarla buluşacak.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören ’Yazarlar Efeler’de Buluşuyor’ etkinliğinin yeni konuğu gazeteci ve yazar Ayşe Kulin olacak. Kitaplarında ele aldığı toplumsal konular ile milyonlarca kişinin sesi olan ve romanları beyaz perdeye taşınan ödüllü yazar Kulin, 17 Mart Cuma günü saat 18.00’de Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda, vatandaşlarla bir araya gelecek.

Efelerli vatandaşları etkinliğe davet eden Başkan Atay, “Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ der. Yazarlarımız, toplumun acılarını, mutluluklarını ve haykırışlarını kelimelerle anlatan ve tarihe ışık tutan sanatçılarımızdır. Topluma bu ışığı yansıtan değerli yazarlarımızdan olan Ayşe Kulin’le gerçekleştireceğimiz değerli buluşmaya hepinizi davet ediyorum” dedi.