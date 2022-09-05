Yazar Tuna Kiremitçi yeni romanını Kuşadası’nda yazmaya başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından Efe Suphi Yazar Konukevi adıyla kente kazandırılan tarihi Kuşadası evi şair, yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi’yi ağırlamaya başladı. İki hafta süreyle Efe Suphi Yazar Konukevi’nde konaklayacak olan Tuna Kiremitçi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret ederek yeni romanını Kuşadası’nda yazmaya başladığını söyledi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile yazar konuk evi haline getirilen Efe Suphi Evi, şair ve yazar Şükrü Erbaş’ın ardından şair, yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi’yi ağırlamaya başladı. Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan ve tarihi Kuşadası mimarisinin önemli bir örneği olan Efe Suphi Yazar Konukevi’nde 15 gün boyunca konaklayarak yazmaya yeni başladığı romanı ile ilgili çalışmalarını yürütecek olan Tuna Kiremitçi, Başkan Ömer Günel ile bir araya geldi.

Gazeteci Aslı Perker’le birlikte Başkan Ömer Günel’i makamında ziyaret eden Tuna Kiremitçi, Kuşadası’na bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek “Konakladığım en güzel yazar konuk evlerinden birisi burası oldu. Nazik davetiniz ve misafirperverliğiniz için size ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir Başkomiser Perihan Uygur Polisiyesi adlı serimin üçüncü romanını Efe Suphi Yazar Konukevi’nde yazmaya başladım” dedi.

Başkan Ömer Günel ise, Kuşadası’nı kültür ve sanat kenti haline getirmek için çalıştıklarını belirterek “Edebiyat dünyamızın sizin kadar değerli isimlerini kentimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yazar ve şairlerimiz bir yandan konukevimizde edebi çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Kuşadalı okuyucuları ile bir araya gelme olanağı buluyor. Efe Suphi Yazar Konukevimizi beğenmiş ve kendinizi orada rahat hissetmiş olmanız bizler açısından ayrıca büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Konukevimizi tasarlarken uluslararası örnekleri inceleyerek şair ve yazarlarımız için en iyisini yapmak istedik” diye konuştu.