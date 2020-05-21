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Yazar Bekir Aygül’ün yeni kitabı okuyucularıyla buluştu

AYDIN’DA, YAZAR BEKİR AYGÜL’ÜN YENİ KİTABI “OSMANLI’DAN CUMHURİYETE ALPLER AİLESİ” OKUYUCULARIYLA BULUŞTU.

Yazar Bekir Aygül’ün yeni kitabı okuyucularıyla buluştu

AYDIN’DA, YAZAR BEKİR AYGÜL’ÜN YENİ KİTABI “OSMANLI’DAN CUMHURİYETE ALPLER AİLESİ” OKUYUCULARIYLA BULUŞTU.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:19
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Yazar Bekir Aygül’ün yeni kitabı okuyucularıyla buluştu

AYDIN (İHA) – Aydın’da, yazar Bekir Aygül’ün yeni kitabı “Osmanlı’dan Cumhuriyete Alpler Ailesi” okuyucularıyla buluştu.

Yazar Bekir Aygül, Aydın’a ve Türkiye’ye yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. “Çadırın Işığı, Orta Asya’dan Anadolu’ya Esen Yörük Rüzgarı”, “Çadırın Gizemi, Yörüklerin Anayasası”, “Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş” kitaplarının yazarı Bekir Aygül’ün eserleri ülke genelinde okuyucular tarafından büyük ilgi görüyor. Bekir Aygül’ün yeni yayımladığı “Osmanlı’dan Cumhuriyete Alpler Ailesi” kitabı da diğer kitapları gibi okuyuculardan büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ilk kitabını, eserin kahramanları Hüdayi Özalp, Tevfik Özalp ve Mümtaz Özalp kardeşler ile birlikte kendisine takdim eden yazar Bekir Aygül’e teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Kitabın içeriğinden bahseden yazar Bekir Aygül, “Aydın ili Şahnalı köyü kızlarının dualar eşliğinde, kınalı elleriyle dokuyup tarihte 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşına gönüllü katılan 21 genci cepheye uğurlarken teslim ettikleri ‘Şahnalı Sancağının’ öyküsü Alpler ailesine dayanmaktadır.

Şahnalı Köyü Camsinin deposunda bir buçuk asra yakın namüsait bir ortamda muhafaza edilen Şahnalı Sancağını, İstanbul Topkapı Sarayı’nda aslına uygun olarak bakım onarımını yaptırdıktan sonra Aydın Valiliği’ne teslim eden Hüdayi Özalp, Tevfik Özalp ve Mümtaz Özalp kardeşlerin, Ataları ve Şahnalıların hatıralarına sahip çıkmaları her takdirin üzerindedir. Alpler Ailesi, hem Sancağın Öyküsünü hem de kendi hatıralarını, dünü, bugünü ve üstlendikleri misyonu kamuoyu ile paylaşmayı ülkesine ve insanlığa karşı bir vazife telakki ettiler.

Asalete önem veren, geçmişini unutmadan daima ileriye yürüyen, vatan ve millet sevdalısı bu güzel insanların emellerinin gerçekleştirilmesine vesile olmaktan dolayı bahtiyarlık duymaktayım. ’Osmanlı’dan Cumhuriyete Alpler Ailesi’ kitabı, Aydın ilinin ticaret ve sanayi hayatının gelişiminde ve dünyaya açılmasında önemli rol üstlenen bir ailenin öyküsünü anlatmaktadır. Kitabın, Türkiye ve Aydın sanayi tarihine meraklı araştırmacılara ışık tutmasını ve faydalı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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