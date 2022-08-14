Yaz Kuran Kursu öğrencileri futbol turnuvasında buluştu

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kursu Öğrencileri Arası Futbol Turnuvası final müsabakası ile sona erdi. Penaltı vuruşları ile kazananın belirlendiği turnuvayı Konaklı Camii kazandı.

Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında yaz kuran kursu öğrencileri bir araya geldi. Yaz Kur’an Kursu Öğrencileri Arası Futbol Turnuvası çerçevesinde Efeler genelindeki camilerin katıldığı turnuva, final müsabakası ile sona erdi. Mücadelenin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan turnuvanın ilk vuruşunu, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş yaptı. Çekişmeli ve bol gollü geçen turnuvanın final müsabakasında Konaklı Camii ile Ilıcabaşı Camii karşılaştı. Hacı Celal Oto İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen final maçı çekişmeli geçerken, turnuvayı Konaklı Camii penaltı vuruşları ile 3 farkla kazandı.

Gençlere kuran kurslarını sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuvada, Konaklı Camii birinci olurken, Ilıcabaşı Camii ikinci, Yavuz Sultan Selim Camii ise üçüncü oldu.

Turnuvaya katılan gençleri tebrik eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, sporun insan vücuduna katkısının çok olduğuna dikkat çekerek “Spor bedensel, zihinsel ve fiziksel olarak geliştirir. Ayrıca çocuklarımızın camiye, kuran kursuna adapte olması ve teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu tarz etkinliklerin her zaman destekçisiyiz” dedi.

“Dereceye girenler kupalarına kavuştu”

Turnuva sonunda katılan bütün oyunculara çeşitli hediyeler ve ilmihaller dağıtılırken, dereceye giren takımlar da kupalarını teslim aldı. Daha önce de tenis turnuvası, yüzme gibi etkinliklerin yapıldığı belirtilen turnuvalarda amacın çocuklara camiyi, kuran kursunu ve dini sevdirmek olduğuna dikkat çekilirken, bu tarz etkinliklerin de devam edeceği belirtildi.

Final müsabakaları ile sona eren turnuvaya Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Atay, Efeler İlçe Müftü Vekili Ethem Yaşar, Konaklı Camii İmam Hatibi Sait Özçakır, Ilıcabaşı Cami İmam Hatibi İsmail Serttaş, Hakem Selim Kıyar ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.