Yayla turizminin yeni adresi yeni sezona hazırlanıyor

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, alternatif turizmin kapısını aralayan Gelenbe Mesire Alanı’nın yeni sezona hazırlandığını duyurarak, vatandaşlar mesire alanına davet etti.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde hizmete açıldığı günden bu yana vatandaşların rağbet gösterdiği Gelenbe Mesire Alanı, yeni sezonda vatandaşları ağırlamak için hazırlanıyor. Doğanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlara alternatif yayla turizmi seçeneği sunan mesire alanı, doğal ürünleriyle de vatandaşların tercih ettiği yerler arasında yer alırken 19 bin metrekarelik bölge üzerine kurulan mesire alanında hazırlıkların başladığını duyuran Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, vatandaşları mesire alanına davet etti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyuru yapan Başkan Erol, paylaşımında “Doğanın içinde, huzur dolu bir yer olan Gelenbe Mesire Alanımızda hazırlıklar başladı” ifadelerine yer verdi.