Yayımlanan kitabı ile ’imza’ya dikkat çekti

Aydın’ın Söke ilçesinde Avukatlık yapan Ersin Bayrı yazdığı " Bir imzanız var kitabıyla, imza kullanımındaki kurallara açıklayıcı cevaplar sundu.

Günlük yaşamda insanlar bir çok belgeye imza atabiliyorken, imza kavramı akademik ve mevzuat diliyle birçok kaynakta yer aldı. Sökeli Avukat Ersin Bayrı, yayınlanan kitabında, insanların yaşamının her alanında olan imzayı halkın anlayabileceği dilden ve aynı zamanda kendisinin ve yakın çevresinin yaşadığı gerçek yaşanmış hikayelerle ele aldı.

“Basit görülen bir imza maddi ve manevi kayıplara neden olabiliyor”

Meslek icabı birçok insan ve sorunlarıyla karşılaştığını ve bu sorunların birçoğunun da imza kullanımından kaynaklandığını gördüğünü söyleyen Ersin Bayrı; yapılan birçok basit hataların insanlara maddi ve manevi kayıplara neden olabildiğini söyledi. Ülkede imza konusunda yeterli bilgilendirmenin yapılmadığını belirten Ersin Bayrı, bu eksikliği fark etmesinin üzerine kitabı kaleme almaya karar verdiğini ifade etti.

“İmzadan kaynaklı yaşanmış ilginç hikayeler var”

Kanunların yönetmeliklerinde imza ile ilgili hükümlerin olduğuna ancak elektronik imza dışında özel bir imza kanunun olmadığına da dikkat çeken Avukat Bayrı, “Bugüne kadar yazılan eserler akademik dille yazılan sadece hukukçulara hitap ediyordu. Hukuk bilgileri veren ancak hukuki terimlerle yormayan bir eser olmalıydı. İki yıllık çalışma sonunda insanların başından geçen, bazılarına benim de tanık olduğum hikayeleri yazdım. Sonuçta imza üzerine bu şekilde yazılan ilk ve tek kitap ortaya çıktı” dedi.

“Doğumdan ölüme binlerce kez, binlerce yere imza atıyoruz”

Sökeli Av. Ersin Bayrı; “Bir imza ile dünyaya gelip, bir imza ile dünyadan ayrılıyoruz. İnanın bu ikisi arasında binlerce kez, binlerce yere imzalar atıyoruz. Sadece ıslak imza değil, bunun yanında imzaya benzeyen işlemler de var. Kredi kartları, onay işlemleri gibi. İmzanın tarihsel, sosyal, ekonomik pek çok yönü var. Kitapta bunu da işlemeye çalıştım” dedi.

"Geri dönüşler çok olumlu"

Kitabı okuyan hukukçu arkadaşlarının da dönüş yaptıklarını belirten Bayrı; “Bir arkadaşım bu kitabı çevresine bol bol dağıtacağını söyledi. Bu beni çok mutlu etti. Yani insanlar imza konusuna hakim, ne yapılması gerektiğini biliyor olabilirler ancak çevrelerinde bilmeyenler de olabilir. Bu kitap bilmeyen kesime kaynak olacaktır diye düşünüyorum” dedi.