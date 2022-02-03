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Yavuzlar İnşaat’tan da umudunu kesen AYKONUT mağdurları dava açmaya hazırlanıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinin adeta kanayan bir yarası haline gelen AYKONUT sorunu, 25. yılına girerken, bir araya gelen kooperatif mağdurları Yavuzlar İnşaat ve AYKONUT Yapı Kooperatifi’ne dava açmaya hazırlanıyor.

AYDIN 03.02.2022, 13:17
Yavuzlar İnşaat’tan da umudunu kesen AYKONUT mağdurları dava açmaya hazırlanıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinin adeta kanayan bir yarası haline gelen AYKONUT sorunu, 25. yılına girerken, bir araya gelen kooperatif mağdurları Yavuzlar İnşaat ve AYKONUT Yapı Kooperatifi’ne dava açmaya hazırlanıyor.

Aydın’da 1998 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan AYKONUT’un yüzlerce mağduru haklarını aramak için bir araya geldi. AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği’ni kuran AYKONUT mağdurları, haklarını aramak için noterde vekalet vererek Yavuzlar İnşaat ve AYKONUT Yapı Kooperatifi’ne dava açmaya hazırlanıyor. Kendileri gibi başkalarının da mağdur olmaması adına haklarını hukuk yoluyla arayacaklarını ifade eden AYKONUT mağdurları, mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

AYKONUT mağdurları olarak kendilerinin 25. yıla girdikleri sürece dahi uzlaşma taraftarı olduklarını vurgulayan AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği Başkanı Meral Uğur; “Gerçek mal sahipleri, hak sahipleri olarak buradayız. 1998 yılında yapılan sözleşmeler karşılığında 2022 yılına gelipte 25. yıla girdiğimiz bir dönemde hala çözüme ulaşmamış ve haklarımızın verilmediği bir döneme girmiş olduğumuzdan ve bekleyişimizin umutla sürmesine rağmen buna bir karşı cevap alamadığımızdan dolayı AYKONUT Yapı Kooperatifi üzerinde haklarımızı dava etmek için burada toplandık. Hukuk yoluyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Gerçek haklarımızı hukukta arama yoluyla başvurularımızı yapıyoruz bugün. Bizim tek arzumuz, tapularımızı, dairelerimizi ya da bize garantili ve teminatlı sözleşmelerimizi yenilemeleridir. Hepimiz iyi niyetle bekliyoruz. Uzlaşma taraftarıyız, ama karşı taraftan bu iyi niyetimizi suistimal eden cevaplar alıyoruz” dedi.

“Yazılı teminat istiyoruz”

Yavuzlar İnşaat ve kooperatif arasından pinpon topu gibi gidip geldiklerini ifade eden Uğur; “AYKONUT Yapı Kooperatifi bundan 3 yıl önce Yavuzlar İnşaat firmasıyla kendi aralarında garantili teminatlı bir sözleşme imzalayarak 410 adet daire alacağını söylüyor. Mal sahipleri olarak bizim derdimizde bu 410 dairenin hak sahiplerine verilmeyeceğini bildiğimiz. Çünkü bununla ilgili bugüne kadar sözle size vereceğiz dediler, yazılı olarak hiçbir teminat alamadık. Biz istiyoruz ve diliyoruz ki AYKONUT Yapı Kooperatifi ve Yavuzlar İnşaat firması yaptıkları anlaşma ile kendilerini nasıl teminat altına aldılarsa bizlerle de aynı şekilde yazılı olarak teminat yapmalıdır. Burada yaklaşık 30 kişiyiz, bu sayı artacak. Ben istiyorum ki AYKONUT Yapı Kooperatifi daha düzgün davransın gerçek hak sahiplerine. Yavuzlar İnşaat firması bir ticaret unvanı taşıyan bir firma. Ticaret yapıp gidecekler. Onlar diyor ki sizin muhatabınız biz değiliz. Sizin muhatabınız AYKONUT. Bugüne kadar AYKONUT’a gittiğimizde de diyorlar ki biz artık bütün yetkilerimizi Yavuzlar’a devrettik. İkisi arasında sanki pinpon topu gibi gidip geliyoruz. Mağdur oluyoruz. Mağduriyetimiz devam ediyor. 25. yılına girdik. O yüzden gerçekten çok dürüstler ise gerçekten bizim hakkımız olan annelerimizden, babalarımızdan helal kalan mallarımız için buradaki tüm hak sahipleri ile karşılıklı yazılı bir sözleşme yapsınlar. Eğer onlar bu kadar dürüstler ise bizim istediğimiz teminatın hiçbir önemi yok zaten” dedi.

“Ne satabiliyoruz ne bize bir tarih veriyorlar”

Notere vekalet vermek ve haklarını aramak için Manisa’dan Aydın’a geldiğini ifade eden AYKONUT mağdurlarından Durmuş Hasutay ise “Ben buraya Manisa’dan geldim. Ben de AYKONUT mağduruyum. Bundan 25 yıl önce teyzem, annem ve dayıma 5 daire verileceğine dair bir sözleşme yapılmıştı. Fakat bugüne kadar bu dairelerimiz yapılmadı, bize verilmedi. Verilmediği halde ne kendi arsamız üzerinde herhangi bir işlem yapamıyoruz, başkalarına devredemiyoruz, satamıyoruz ne de bize size şu tarihte evlerinizi vereceğiz diye bir geri dönüş yapılmıyor. AYKONUT Yapı Kooperatifi kendi hakkını Yavuzlar İnşaat’a devretmiş. Oradan karşılığında daire alıp, mal sahiplerine vermek istiyor ama biz bunun neresindeyiz bilmiyoruz. Daire bize mi verilecek yoksa başka birine mi verilecek ya da satacaklar mı? Hiçbir şey bilmiyoruz, mağduruz. Her bir evden kira mağduriyetimiz var. Bu binalar yapılmış olsaydı 25 yıldır gelecek olan kira geliri ile belki biz bir iki daire daha alacaktık. en önemlisi de daha huzurlu bir hayat yaşayacaktık. Her konuda mağduruz. Ne dairemiz alınıyor, ne kira yardımı yapılıyor, ne de bir hedef veriliyor. Buradaki toplanma amacımız hep birlikte birlik olup bu kooperatife karşı dava açmak. Haklarımızı hukuk yoluyla arayacağız. Derdimiz bu” diye konuştu.

"Yavuzlar İnşaat, teslim edeceği tarih gelince söylem değiştirdi"

Yaklaşık 4 yıl önce Kasım 20 Kasım 2017 tarihinde Aydın’da basın açıklaması yaparak AYKONUT mağdurlarının sorunlarını çözeceğini belirterek kooperatifin arsalarını devraldığını belirten Yavuzlar İnşaat ise 2021 yılında daireleri teslim edeceği yönünde söz vermesine rağmen halen bir çivi bile çakılmadı. Fotoğraflar üzerinden satış yapan Yavuzlar İnşaat’ın Aydın’da yeni bir mağdur kitlesi oluşturmasından endişe edilirken firmanın yetkilisi Tevfik Yavuz, söylem değiştirerek AYKONUT mağdurlarının muhatabı olmadığını kendisinin sadece kooperatif ile ticaret yaptığını belirtti. Yaşanan süreçte 1998 yılında dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde ’Dar gelirli vatandaşlara ev sahibi yapma ve bölgedeki arsaları değerlendirme’ vaadiyle başlatılan çalışma bugün kangren olmuş bir soruna dönüştü.

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