Yaşlı kadının imdadına Köşk Belediyesi yetişti

Aydın’ın Köşk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle diyaliz merkezine gidemeyen yaşlı kadının imdadına Köşk Belediyesi ekipleri yetişti.

Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken Akçaköy Mahallesi’nde de diyaliz hastası bir vatandaş kar sebebiyle yolların kapanması ile diyaliz tedavisine gide Köşk Belediyesi ekiplerinden destek istedi. İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri yaşlı kadını sağlık personelinin ulaşamadığı Kayalık Mahallesi’nden alarak ambulansa taşıdı. Ambulansa nakledilen yaşlı kadın diyaliz merkezine götürülürken, desteklerinden dolayı Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’e ve ekiplere teşekkür etti.