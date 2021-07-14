Yaşlı kadının imdadına itfaiye yetişti

Aydın’ın Efeler ilçesinde evinde mahsur kalan yaşlı kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1002 sokakta meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre 75 yaşındaki M.B. banyoda düşerek ayağını kırdı. Aynı apartmanda oturan gelini, yaşlı kadından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven vasıtasıyla en üst kattaki evin balkonundan içeriye girerek yaşlı kadına ulaştı. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri ise kapının açılması ile birlikte içeriye girerek yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Düşmenin etkisiyle ayağının kırıldığını tespit eden ekipler, yaşlı kadını sedye yardımıyla aşağıya indirerek ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.