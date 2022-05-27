banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak

Yaşlı kadın yanlış yaşadığı evde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı kadın kardeşi tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

AYDIN 27.05.2022, 17:57
Yaşlı kadın yanlış yaşadığı evde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı kadın kardeşi tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Güzelhisar Mahallesi 40 Sokak üzerindeki 2 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Sevinç Bircan’dan (80) yakınları bir süre haber alamadı. Ablasının sağlık durumundan şüphelenerek eve giren üst katta oturan erkek kardeşi, Bircan’ı yatağında hareketsiz halde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bircan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bircan’ın ölüm haberi kardeşi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Bircan’ın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
30°
açık