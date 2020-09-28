banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Piyasaların yönü
Piyasaların yönü
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
İstanbul’da palamut bayramı
İstanbul’da palamut bayramı

Yaşlı adamın parasını gasp eden şahıslar yakalandı

YAŞLI ADAMIN PARASINI GASP EDEN ŞAHISLAR YAKALANDI

AYDIN 28.09.2020, 09:52
3
Yaşlı adamın parasını gasp eden şahıslar yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşlı bir adamın 2 bin 500 lirasını gasp ederek çalan hırsızlar olaydan 3 saat sonra polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bzuyurt Mahallesi’nde yaşlı bir şahsı gasp ederek 2 bin 500 TL parasını gasp eden ve ardından bir evden hırsızlık yapan üç şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma ile gasp ve hırsızlık olayına karışan S.O., İ.Ü., ve M.Y.’yi 3 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0