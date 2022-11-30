Yaşı küçük çocuğa alkol satışı yaparken suçüstü yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir kişi araç içerisinde küçük bir çocuğa kanunlara aykırı bir şekilde alkol satışı yaparken suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yasadışı alkol satışına yönelik planlı çalışmada Bozköy Mahallesi’nde araç içerisinde küçük bir çocuğa kanunlara aykırı bir şekilde alkol satışı yapan K.B. isimli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan şahısın adli ve idari işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.