Yasak ırklar için son gün 14 Ocak

5199 Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan son düzenlemeye göre, bazı tehlike arz eden köpek ırklarının sisteme kayıt edilmesi 14 Ocak 2022 tarihinde sona eriyor.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “5199 Hayvanları Koruma Kanununda yapılan son düzenlemeye göre; American Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, American Staffordshire Terrier, American Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlenmiş olup, hayvan sahiplerince genelge yürürlüğe girdiği tarihte sahiplerinin elinde bulundurulan söz konusu hayvanların kısırlaştırılarak 14.01.2022 tarihine kadar PETVET sistemine kaydettirilmek üzere İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kaydettirilmeyen hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür, hayvan başına on bir bin Türk lirası idari para cezası verilir. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Kamuoyuna duyurulur” denildi.