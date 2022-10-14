Yarım asırlık tarihi köprü ilk günkü gibi sapasağlam duruyor

Aydın’ın Söke ilçesinde 1595 yılında yapılan ve yapımının üzerinden yaklaşık yarım asır geçen, tarihi ’Ramazan Paşa Köprüsü’ ilk günkü gibi sapasağlam duruyor.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan, doğal güzellikleri ve ören yerleri ile dikkatleri üzerine çeken Aydın’da her neredeyse her yerden tarih fışkırıyor. Efeler başta olmak üzere Aydın’ın birçok ilçesi tarih ile iç içe yaşarken, tarihi camiler, köprüler ve eserler yapıldığı dönemin izlerini günümüze taşıyor. Tarihi yapılardan biri de Söke ilçesi Sazlı Mahallesi’nde bulunuyor. 1595 yılında Ramazan Paşa tarafından üstün bir mimari zeka ile yaptırılan ve Menderes Nehri eski yatağı üzerinde bulunan 427 yıllık geçmişe sahip tarihi köprü aradan geçen yüzlerce yıla rağmen sağlamlığını korumaya devam ediyor. 1595-96 yıllarında Ramazan Paşa tarafından Menderes Nehri’nin eski yatağı üzerinde kesme taştan yaptırılan, 100 metre uzunluğunda ve 3.5 metre genişliğindeki köprü görenlerin dikkatini geçiyor. Yerleşim alanlarının dışında kalan köprü günümüzde bütünlüğünü korumak amacıyla araç trafiğine kapatılarak korunmaya çalışılıyor.

Ortaklar-Söke Karayoluna oldukça yakın mesafede bulunan köprünün geçmişten günümüze ışık tuttuğunu belirten Sökeli vatandaşlardan Durmuş Ali Altınbaş, "Bu köprü oldukça eski bir köprü. Zamanında Menderes Nehri buradan geçiyormuş. O dönemlerde Aydın merkezde de kendi adına bir cami bulunan Ramazan Paşa burada da bir köprü yaptırmış. Yüzyıllardır sağlamlığını koruyan köprü Menderes Nehri yatağının değişmesi ile kullanım dışı kalsa da tarihi görüntüsü ile halen daha dikkatleri üzerine çekiyor. Hem nehir yatağının değişmesi hem de bölgenin artık kullanım dışı kalması ile araç ve insanların kullanmadığı köprü bütünlüğünün korunması amacıyla beton bloklar yapılarak araç trafiğine kapatıldı. Köprünün her bir taşı ayrı bir tarih ayrı bir tanık. Umarım uzun yıllar daha aynı sağlamlığını koruyarak gelecek nesillerin de geçmişimizdeki mimariyi görmeleri ve tarihe tanıklık etmeleri sağlanır" dedi.