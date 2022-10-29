Yarım asırlık efsane bando geri döndü

Kuşadası Kaya Aldoğan Lisesi Veteranlar Bandosu uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında düzenlenecek olan korteje katılmaya hazırlanan bando ekibinin provasını ziyaret etti.

Kuşadası’nda sarı beyaz kıyafetleri ve çaldıkları marşlarla resmi bayramlara renk ve coşku katan yarım asırlık Kaya Aldoğan Lisesi Veteranlar Bandosu yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek olan kortejde Kuşadalıların karşısına çıkmak için yaklaşık 1 aydır hazırlık yapan bandonun ekipmanları da Kuşadası Belediyesi tarafından yenilendi. Başkan Ömer Günel, bando üyelerinin Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binası önünde yaptıkları provayı ziyaret ederek başarılar diledi.

Başkan Ömer Günel, Kaya Aldoğan Veteranlar Bandosu’nu yeniden bir arada görmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kortejine renk katacaklarından emimin. Kuşadalılar olarak onları çok özledik. Geçmişi yaklaşık yarım asra dayanan Şehit Kaya Aldoğan Bandosu’na başarılar diliyorum” diye konuştu.