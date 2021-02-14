Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesinde demir boruya kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Söke’de bir kedinin kafasının demir boruya sıkıştığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri demir boruyu dikkatlice keserek, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Demir borudan kurtulan kedi hızla bölgeden uzaklaştı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.