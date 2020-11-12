Yaralı Puhu kuşu tedaviye alındı

Aydın’ın Didim ilçesinde tüfekle kanadından vurulan Puhu Kuşu Aydın’da tedavi altına alındı.

Didim’de sorumsuz kişiler tarafından kanadından vurularak yaralanan Puhu kuşu duyarlı vatandaşlar tarafından Didim Geçici Hayvan Bakımevine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi ekipleri tarafından alınan Puhu, tedavisinin gerçekleştirileceği Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine nakledildi. 2 aylık bir tedavi süreci öngörülen yaban hayvanının tedavisi sonrasında rehabilitasyon sürecini tamamlamasının ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.