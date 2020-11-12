banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
TL varlıklarda güçlü değer kazanımları yaşandı
TL varlıklarda güçlü değer kazanımları yaşandı
Maaşı belli oldu
Maaşı belli oldu
Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlattı
Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlattı

Yaralı Puhu kuşu tedaviye alındı

YARALI PUHU KUŞU TEDAVİYE ALINDI

AYDIN 12.11.2020, 11:28
2
Yaralı Puhu kuşu tedaviye alındı

Aydın’ın Didim ilçesinde tüfekle kanadından vurulan Puhu Kuşu Aydın’da tedavi altına alındı.

Didim’de sorumsuz kişiler tarafından kanadından vurularak yaralanan Puhu kuşu duyarlı vatandaşlar tarafından Didim Geçici Hayvan Bakımevine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi ekipleri tarafından alınan Puhu, tedavisinin gerçekleştirileceği Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine nakledildi. 2 aylık bir tedavi süreci öngörülen yaban hayvanının tedavisi sonrasında rehabilitasyon sürecini tamamlamasının ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner417
16°
parçalı az bulutlu
banner378