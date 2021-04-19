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Yaralı köpeğe Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan sokak köpeği yavrusuna Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

AYDIN 19.04.2021, 15:29
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Yaralı köpeğe Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan sokak köpeği yavrusuna Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevleri sırasında yol kenarında yaralı halde bir sokak köpeği yavrusu fark etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri bölgeye geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru köpek, gerekli muayene ve tedavisinin yapılması için Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Yaralı hayvanın tedavisinin yapılmasının ardından sahiplendirileceği öğrenildi.
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