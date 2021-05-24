Yaralı halde bulundu, tedavi altına alındı

Aydın’ın Germencik ilçesinde doğada yaralı halde bulunan yavru kukumav kuşu tedavi altına alındı.

Germencik’te Yusuf Kaya isimli vatandaş doğada gezinti yaptığı sırada yavru bir kukumav kuşu ile karşılaştı. Kaya hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine yavru kuş için ihbarda bulundu. Güçsüz ve yaralı halde bulunan yavru kukumav kuşuna ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı. Yavru Kukumav kuşunun Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde gerçekleştirilecek tedavi ve rehabilitasyon süreci sonunda doğaya salınacağı öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ise, yaban hayatına sunduğu katkı ve hassasiyeti nedeniyle Yusuf Kaya isimli vatandaşa teşekkür etti.