Yapay Zeka Topluluğu, Simülasyonla Personel Planlaması yaptı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi‘nde Yapay Zeka Topluluğu’nun katkılarıyla “Simülasyonla Personel Planlaması” proje sunumu gerçekleştirildi.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinden Büşra Tan, Melek Akalın ve Yıldız Güngör’ün, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan danışmanlığında yürüttükleri proje ile yapay zekanın personel planlamasında sağladığı faydalar uygulamalı olarak incelendi.

Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Şipal’in de katılımlarıyla gerçekleştirilen sunumda, gerçek bir sistemi temsil eden modeli tasarlayarak sistemin davranışlarını analiz edebilen, aynı zamanda değişik stratejileri değerlendirmek amacıyla geliştirilen model üzerinde denemeler yapabilen simülasyon tekniğinden faydalanıldı.

Arena Simülasyon programının kullanıldığı çalışmada bankanın mevcut personel planlamasını içeren simülasyon modelinin yanı sıra farklı personel atamalarını da içeren modeller kurulmuş, müşterilerin bekleme sürelerini azaltarak müşteri memnuniyetini artıracak bir personel planlama önerisi sunuldu.