Yapay Zeka Topluluğu ’5. Ege Bilişim Zirvesi’ne katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi Yapay Zeka Topluluğu öğrencileri Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Bilişim Topluluğu tarafından düzenlenen Ege Bilişim Zirvesi’ne katıldı.

Açılış konuşmalarının MCBÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bora Canbula, MCBÜ Bilişim Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan Kalaç, MCBÜ Bilişim Topluluğu Başkanı Zakire Çınar, TBD Genç İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Tahir tarafından yapıldığı zirvede katılımcılar; dijital oyun, yazılımda evrimleşme, yapay zeka gibi konularda Türkiye’nin önde gelen temsilcilerinin konferanslarını dinleyerek onlarla tanışma ve sohbet etme imkânı buldu. Ayrıca etkinlik süresince gerçekleştirilen sürpriz çekilişlerle katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tuğba Özacar, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Alp Kut, Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Osman Ünalır Öztürk, İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kılınç, İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Özdemir, Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği Başkanı Ali Erkin ve diğer konuşmacılar konuşmaları ile etkinliğe katılan herkese farklı fikirlerin kapılarını araladı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu Ege Bilişim Zirvesi etkinlikleri ile Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerin bilgisayar, yazılım ve bilişim bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler başta olmak üzere bilişime gönül veren tüm öğrencilerin sektörün önde kişileri ile bir araya gelmeleri amaçlanırken davetli konuşmacılar iş ve yaşam deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak kariyer planlaması yapmakta olan öğrencilere yardımcı oldu.

Ege Bilişim Zirvesi düzenleme kurulunda da yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yapay Zeka Topluluğu da Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan danışmanlığında öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlanıyor.