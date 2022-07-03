Yangında 100 dönüm arazi zarar gördü

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen arazi yangınında yaklaşık 100 dönümlük zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu alan zarar gördü.

Yangın, Koçarlı ilçesi Çakmar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu arazide yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının, yerleşim yerlerine yakın olması bölge sakinlerini korkuturken, ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, ilk incelemelere göre yangında yaklaşık 100 dönümlük zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.