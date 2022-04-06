Yangın müstakil evi kullanılmaz hale getirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangının ardından ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1677 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle E.A.’ya ait müstakil evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Evde büyük boyutta maddi hasar meydana gelirken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.