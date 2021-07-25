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Yangın ihbarına giden kamyonet devrildi: 2 yaralı

Aydın’ın Buharkent ilçesindeki yangın ihbarına giden Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

AYDIN 25.07.2021, 23:30
Yangın ihbarına giden kamyonet devrildi: 2 yaralı
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Aydın’ın Buharkent ilçesindeki yangın ihbarına giden Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün sabah saatlerinde Buharkent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Kuyucak Şefliği’nden, Buharkent ilçesi Belenova Mahallesi Küçükova mevkiindeki yangın için yola çıkan 09 PF 165 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Feslek Mahallesi’nde yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan orman işletme şefliğinde görevli iki personel ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Personellerinin hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgi soruşturma devam ediyor.
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