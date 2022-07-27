Yangın bölgesindeki yaban hayvanları tedavi ediliyor

Aydın’ın Söke ilçesindeki yangın bölgesinde alevlerden etkilenen yaban hayvanlarının tedavisi gerçekleştiriliyor.

Aydın Doğa Koruma ve milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “25 Temmuz 2022 tarihinde Söke ilçesinde başlayan Orman yangını, Orman teşkilatımız, Aydın Valiliği ve kurum-kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin can siperhane çalışması sonucu kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor. Maalesef orman yangınlarında, ormanları; barınak ve beslenme yeri olarak kullanan yaban hayvanlarımız da olumsuz etkilemektedir.

Soğutma çalışmaları devam eden sahada yangından etkilenen yaban hayvanları için ilk müdahale Müdürlüğümüzce alanda yapılmakta olup, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri takip edilmektedir” denildi.