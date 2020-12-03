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Yakalanan şahsın evinde ve motosikletinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda yakalanan şahsın evinde ve motosikletinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 03.12.2020, 15:33
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Yakalanan şahsın evinde ve motosikletinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda yakalanan şahsın evinde ve motosikletinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Hisar Mahallesi’nde yapılan operasyon ile H.Ö. isimli şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 80.52 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, şahsın motosikletinde yapılan aramada ise 4 parça halinde toplam 123.60 gram kubar esrar maddesi, 5 parça halinde toplam 34.43 gram plaka esrar maddesi, 14 parça halinde toplam 54.94 gram toz esrar maddesi, 2 adet aparat ve çok sayıda uyuşturucu paketleme materyali ele geçirildi. Ayrıca arama yapılan motosikletin H.Ö. isimli şahsın üzerine kayıtlı olduğu fakat üzerine takılı bulunan plakanın tescil bilgisinin bulunmaması üzerine şahıs hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ayrıca tahkikat başlatıldı. H.Ö. “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan gözaltına alınarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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