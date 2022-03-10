Yağışlı havalar Köşk Çayı’nı coşturdu

Aydın’ın Köşk ilçesinde geçtiği topraklara bereket taşıyan Köşk Çayı’nın debisi, yağan yağışlar ile birlikte yükselirken, bölgedeki üreticiler yeni sezon için umutlandı.

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, geçtiğimiz yaz yaşanan kuraklık ile birlikte üreticiler sıkıntılı günler geçirirken, bu yıl etkisini gösteren yağışlar üreticileri sevindirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Aydın’ın önemli tarım bölgelerinden olan Köşk ilçesinde bulunan Köşk Çayı da, artan yağışlar ile birlikte coştu. Gökkiriş Mahallesi sınırlarında bulunan Hacet Dede tepesinin doğusundan doğarak geçtiği topraklara bereket taşıyan ve Menderes Nehri’ne dökülen Köşk Çayı, karların erimesi ve yağan yağmurla birlikte coştu. Özellikle yaz aylarında debisi oldukça düşen Köşk Çayı’nda yağan yağmurlar ve eriyen kar suları çayın debisini artırdı. Çayın debisi oldukça yükselirken, ilçe merkezinden de geçen çayın coşkun bir şekilde akması üreticileri ve vatandaşları sevindirdi.