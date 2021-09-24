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Yağışlar öncesi derelerde çalışmalar sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde yağışlar öncesi taşkın yaşanmaması için temizlik çalışmaları sürüyor.

AYDIN 24.09.2021, 12:34
Yağışlar öncesi derelerde çalışmalar sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde yağışlar öncesi taşkın yaşanmaması için temizlik çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri önümüzdeki günlerde başlaması muhtemel yağışlarda taşkınları önlemek için çalışmaların devam ediyor. 21. Bölge Müdürlüğü’nün idari imkanları ile yapılmakta olan yatak temizlik çalışmaları aralıksız sürerken, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte; tarım arazileri taşkınlardan korunarak, ayrıca sulama için ek sulama imkanı sağlanacağı öğrenildi.

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